الإمارات.. أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم.

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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حجزت دولة الإمارات، انفسها مكان الصدارة عالميًا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم.

 

ومن سمات دولة الإمارات، الخير والعطاء والإنسانية في المحافل الدولية، بفضل إنجازاتها الكبيرة والمتواصلة على الصعيد الإنساني، ودورها الرائد في هذا المجال.

 

وقد أسهمت دولة الإمارات، في تخفيف معاناة ملايين المنكوبين واللاجئين، ورفع المعاناة عن كاهل الضحايا والمستضعفين، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج، من دون النظر إلى عرقه أو دينه أو جنسه، يعكس نهج قيادتنا وجهودها، في مأسسة واستدامة العمل الخيري والإنساني، انطلاقاً من موروث العطاء الذي غرسه الشيخ زايد في جميع أبناء الوطن، وثوابت الدولة الراسخة في إعلاء قيم التضامن مع الشعوب والمجتمعات في أوقات الأزمات والكوارث، بعيداً عن أي اعتبارات، ما جعلها نموذجاً فريداً لعمل الخير، وعزز مكانتها على خريطة العمل الإنساني محلياً وعالمياً.

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