التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحاً 4.590 نقطة ليصل إلى مستوى 5299.30 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.040 نقطة ليصل إلى مستوى 5814.93 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.750 نقطة ليصل إلى مستوى 4281.17 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% خاسراً 11.830 نقطة ليصل إلى مستوى 4294.17 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 176.3 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5436 صفقة.









وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.44%، أعقبه قطاعي السلع الاستهلاكية و النفط والغاز بنسبة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.81%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.