التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحاً 4.590 نقطة ليصل إلى مستوى 5299.30 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.040 نقطة ليصل إلى مستوى 5814.93 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.750 نقطة ليصل إلى مستوى 4281.17 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% خاسراً 11.830 نقطة ليصل إلى مستوى 4294.17 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 176.3 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5436 صفقة.


 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.44%، أعقبه قطاعي السلع الاستهلاكية و النفط والغاز بنسبة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.81%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.
 
وجاء سهم شركة الصلبوخ التجارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.11%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.03%، ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 8.37%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.42% يليه سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 5%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5%.

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