مجلس إدارة "مودرن" يوافق علي شطب أسهمها إختيارياً من البورصة





علمت البورصة المصرية اليوم أن مجلس إدارة شركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن (بيتومود) قد وافق على شطب الأسهم من البورصة المصرية شطبًا اختياريًا، وشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه بنفس سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من سيكا مصر لكيماويات مواد البناء، والبالغ قدره 3.91 جنيه للسهم.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن المجلس قد اعتمد بيان الإفصاح وفقًا للمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السبر في إجراءات الشطب الاختياري من البورصة





وأضافت أن المجلس قد قام بتفويض كلًا من سانتوش فيشنداش ماليًا، عضو مجلس الإدارة، والسيد عضو مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات قد تطلبها البورصة المصرية.









وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020 أرباح مستقلة خلال الفترة بـ3.96 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت بـ20.43 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 98.63 مليون جنيه، مقارنة بنحو 125.07 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وارتفع سهم الشركة بنسبة 2.5% ليصل سعره الي 3.5 جنيه.