شاهد.. صاحب فكرة حفل الزفاف تحت الماء يكشف الكواليس

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن إقامة حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة دهب.





وقال المغامر المصري صدام كيلاني صاحب الرقم القياسي لأكبر غطسة تحت الماء، وصاحب الفكرة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "طلبنا بصناعة فستان وبدلة فرح من المواد الخاصة بملابس الغطس، وتم العمل على تلك الاحتفالية منذ 5 أشهر".





وأوضح أن الموضوع كان رائعًا وكان هناك تأمينا كبيرا من قبل الجهات الأمنية للخروج بهذا الشكل الرائع، مشيرًا إلى أنه كان يوجد زغاريد تحت الماء، وتواجد كبير للسياح على الشاطيء احتفالًا بالحفل.





وفي سياق آخر تعد القرارات المصرية والروسية، باستئناف حركة الطيران بين البلدين، نافذة لعودة السياحة الروسية إلى مصر من جديد، إذ إن مصر وجهة أساسية للسائح الروسى، لا سيما مع وجود عدد كبير من السائحين الروس، يقيمون فى مصر بشكل دائم، كما أن استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، يأتى فى وقت مهم، بعد نجاح الدولة المصرية فى مواجهة جائحة كورونا.





3 رحلات جوية روسية أسبوعيا إلى القاهرة





وأعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"،، موعد استئناف رحلاتها إلى القاهرة، وذلك بعد فترة من تعليق الرحلات، بدأت من يوم 27 مارس الماضى، فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الروسية، لمواجهة تفشى جائحة كورونا.





وقالت المتحدثة باسم شركة الطيران الروسية الحكومية، إن "إيروفلوت" ستستأنف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من يوم الاربعاء، الموافق 9 سبتمبر الحالى، إذ إنه من المقرر تسيير الرحلات 3 مرات فى الأسبوع، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وأشارت المتحدثة باسم شركة الطيران الروسية إلى أنه بالفعل جرى إتاحة التذاكر على الموقع الرسمى للشركة





مصر تستأنف رحلاتها إلى موسكو





وعلى الجانب المصرى، أعلنت شركة مصر للطيران، عن إعادة تسيير رحلاتها الجوية بين القاهرة وموسكو، بعد توقف حركة الطيران بين البلدين، نتيجة للإجراءات التى فرضتها جائحة كورونا.





وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه تم التصريح بإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة، لكل من شركة "إيروفلوت"، وشركة مصر للطيران، بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة كورونا "كوفيد - 19"، منذ شهر مارس 2020.





وأضافت الشركة فى بيانها، أنه جارٍ تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر.





مصر تستهدف 12 مليون سائح خلال عامى 2020 و2021





وستساهم الرحلات الجوية التى تم استئنافها بين مصر وروسيا، فى إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لا سيما وأن السوق الروسية أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، والتى تأثرت بسقوط الطائرة الروسية فى عام 2015، إلا أن مصر عززت من إجراءات تأمين مطاراتها، بشكل أثار إعجاب الروس، فانحلت المشكلة، لكنها عادت من جديد للتأثر بتفشى جائحة كورونا، لكن مصر نجحت فى التعامل مع الأزمة العالمية، وهو ما دعا روسيا إلى اتخاذ قرارها بإعادة تسيير رحلاتها الجوية إلى القاهرة مرة أخرى.





ويعد السائح الروسى، أحد أهم مصادر السياحة فى مصر، إذ وصل عدد السياح الروس فى عام 2010 إلى 2.8 مليون سائح، وظلت أعداد السياح فى ارتفاع وانخفاض، حتى وصلت فى عام 2017، إلى 100 ألف سائح، وفى العام الماضى 2019، بلغ عدد السياح الروس الوافدين إلى مصر 1.5 مليون سائح، ومن المستهدف أن يصل عدد السياح الروس فى عامى 2020، و2021 إلى 12 مليون سائح.





تخفيضات مصرية للسياح الروس



