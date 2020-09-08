الاتحاد الفرنسي يعلن غياب مبابي عن مواجهة كرواتيا بسبب إصابته بكورونا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إصابة الدولي كيليان مبابي بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الكرواتي في دوري الأمم الأوروبية اليوم الثلاثاء.

وقد نشر الاتحاد مساء أمس الاثنين نتائج اختبارات الكشف عن كورونا.

وقبل إصابة مبابي، كان قد ثبت إصابة ستة لاعبين آخرين في نادي باريس سان جيرمان، الذي يلعب امبابي في صفوفه.

كان مبابي قد أحرز هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام السويد في مباراتهما أول أمس السبت.

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