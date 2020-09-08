فايلر يعطي الأهلي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
فايلر
فايلر
محمد الصو
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منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه الضوء الأخضر من أجل التوقيع مع نجم منتخب مصر، خلال الصيف.


وفتح المارد الأحمر، خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي، للتفاوض حول اتمام التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق البترولي، مع بداية الموسم الجديد.


ويأتي قرار النادي الأهلي، بعد إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في التعاقد مع جلال لتدعيم خط دفاعه بالموسم المقبل.


وكانت محاولات الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، فشلت بسبب ارتفاع المقابل المادي من جانب ناديه ورفض تخفيض المتطلبات.


ويعتبر أسامه جلال، واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي اقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

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