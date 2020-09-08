خبير نظم يطالب بتطوير الثقافة الداعمة للتعليم عن بعد (فيديو)

أكد مينا حنا أستاذ البيولوجيا وخبير نظم التعليم عن بعد، على أهمية نظام التعليم المزدوج وتطبيقاته مع استمرار جائحة كورونا.





وقال خلال حواره عبر "سكايب"، برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن يدرك أولياء الأمور فكرة التابلت والتعليم أون لاين.





وأكد أن هناك تحديات كبيرة، والطالب يحتاج إلى الاحتكاك وتواجد المدرس، وبالتالي لابد معايير لنظام الهجين، وتطوير الثقافة الداعمة للتعليم عن بعد، بجانب فيديوهات توضيحية للطلاب في كيفية استخدام التابلت والتعليم أون لاين، كما يجب تقيم الوسائل التكنولوجية التي تساعده على تقديم مادة شيقة للطلاب.





وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم "انتظروا غدًا الساعة ٢:٠٠ ظهرًا البث المباشر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على القنوات المصرية، والذي سنعلن فيه عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا".





وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: سوف نركز على التعليم العام وكيفية التواجد في المدارس ومصادر التعلم المتنوعة وكذلك نتحدث عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة السادة المعلمين وتنمية موارد الادارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.





واستكمل: الموضوعات الاخرى مثل مدارس المتفوقين، مدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الامريكية سوف يتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق.



