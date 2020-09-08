الجزار يستعرض تصميمات مشروع الأتوبيسات الذكية لخدمة 6 أكتوبر وربطها بالجيزة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
الفجر
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الجزار: هناك اهتمام كبير بتوفير وسائل النقل الجماعى الداخلى والخارجى بالمدن الجديدة لخدمة سكانها والإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التصميمات النهائية لمشروع الأتوبيسات السريعة الذكية (BRT)، استعدادًا لطرح المشروع للتنفيذ، لخدمة مدينة 6 أكتوبر، وربطها بمدينة الجيزة، وذلك فى إطار جهود الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتطوير منظومة النقل الجماعى الذكى بالمدن الجديدة، وربطها بالمدن القائمة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: يخدم المشروع قاطنى مدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الصناعية بها، ومساكن حدائق الأهرام، والمتحف الكبير، وشارع فيصل بمدينة الجيزة، وصولًا إلى محطة مترو فيصل، ومحطة النقل الجماعى بميدان الجيزة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، بتوفير وسائل النقل الجماعى الداخلى والخارجى بالمدن الجديدة، لخدمة سكانها، وتغيير الثقافة بشأن وسائل النقل الجماعي، وتشجيعهم على استخدامها، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم وتوفير خدمات مميزة لسكان المدن الجديدة، ومن أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، ورفع نسب الإشغال بها، مشيرًا إلى أن النقل الجماعي بالمدن الجديدة سيكون له تأثير جيد جدا للمواطنين المقيمين بتلك المدن.

وقال المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق: يتميز المشروع بأنه يسير فى حارتين منفصلتين بوسط الطريق، وله حق أولوية المرور، ويتم إيجاد حلول للتقاطعات الرئيسية من خلال تنفيذ الأعمال الصناعية، ويتمتع المشروع بجميع مميزات النقل الذكى، من خلال معرفة مواعيد الوصول والمغادرة، وحجز التذاكر إلكترونيًا، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، والتكامل مع وسائل النقل الجماعى الأخرى مثل المونوريل والمترو والسرفيس.

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