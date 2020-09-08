تزامنًا مع انطلاقها.. تفاصيل الاستعدادات لإنجاح جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

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في ظل انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الداخل، أجريت استعدادات ضخمة، لإنجاحها، بتعقيم اللجان، وتطهيرها، مع توفير كافة المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا.



انطلاق جولة الإعادة بالشيوخ

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أول أيام عمليات الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الداخل والتي تستمر حتى التاسعة مساءً.



الإعادة في 14 محافظة

وتجرى جولة الإعادة في 14 محافظة؛ الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح، يخوضها 52 مرشحا على 26 مقعدًا بالنظام الفردي.



تجهيزات مكثفة

ونجحت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، في إتمام استعدادات إجراء جولة الإعادة، وتسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التي تستخدم في عملية الاقتراع.



تكثيف أمني

وتحظى الانتخابات بتواجد أمني مكثف، لتوفير مناخ آمن للمواطنين، خلال الإدلاء بأصواتهم.

وتفقد مديرو الأمن والقيادات الأمنية، مديريات الأمن التي تشهد جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ.



تطهير وتعقيم اللجان

واستعدت اللجان الانتخابية، بتطهيرها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.



مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.



ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.



وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.



ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.