أستاذ ميكروبيولوجي يكشف موعد الموجة الثانية من كورونا

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إن مصر مازالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا، ولكن أغلب الحالات أصبحت بسيطة ومتوسطة.





وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الموجة الثانية من فيروس كورونا في النصف الثاني من شهر أكتوبر، معلقا: "الموجة الثانية هتحصل هتحصل خاصة مع انخفاض الحرارة وغلق منافذ التهوية".





وأوضح أن أعراض الإصابة لن تتغير حيث أنه فيروس يصيب الجهاز التنفسي، منوها بأن هناك مؤشرات أن ضراوة الإصابة قلت، وقد يكون هذا بسبب أن الجرعة التي دخلت جسم الإنسان بسيطة، ولكن جينيا الفيروس لم يتغير.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة.



