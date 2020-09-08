جاريث بيل يربك ريال مدريد وزيدان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
بيل
بيل
وكالات
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يعود جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، إلى العاصة الإسبانية من أجل الالتحاق بمعسكر تدريبات الفريق من أجل الاستعدادات للموسم الجديد.

 

ينتهي تواجد المهاجم الويلزي مع منتخب بلاده، خلال الفترة الحالية، للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

 

ومن المقرر أن يلتقي اللاعب، بالمدير الفني للفريق، زين الدين زيدان، خلال التواجد في معسكر ريال مدريد.

 

ويحاول المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، تحديد مصير بيل خلال الفترة الحالية، بعدما أبدى اللاعب رغبته في إيجاد فرصة للمشاركة سواء مع النادي الإسباني، أو أندية أخرى يرحل إليها خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان بيل تلقى عروضاً خلال الصيف الماضي، إلا أن المدير الفني فضل بقاء اللاعب من أجل الاعتماد عليه في الموسم الجديد، إلا أن اللاعب ظل جليس لدكة البدلاء معظم مباريات الموسم.

 

وشارك الويلزي قرابة الـ100 دقيقة فقط خلال الموسم الماضي، ولم يسجل منذ مطلع سبتمبر من العام الماضي، حين سجل أمام فياريال.

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