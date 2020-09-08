الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
الاهلي
الاهلي
أميرة فطيم
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عن مصير محمد شريف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى فريق إنبي حتى نهاية الموسم.

وكان محمد شريف قد انضم إلى الأهلى عام 2018، قادما من صفوف وادى دجلة، فى عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم.

وذكرت التقارير أن اللاعب وافق على تمديد عقده إلى عامين إضافيين للأهلي، في ظل سريان عقده لمدة موسمين مقبلين مع القلعة الحمراء، حيث تسعى إدارة الأهلي إلى تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعد تقديمه آداء مميز مع فريق إنبي، حيث يتصدر قائمة هدافي الفريق البترولي في الموسم الحالي.

ويدرس رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية، حيث استقر على استغلال محمد الشريف في مركز رأس الحربة ليعوض غياب رمضان صبحي، بعدما انتقل إلى نادي بيراميدز.

يذكر أن إدارة نادي بيراميدز كانت دخلت في مفاوضات للتعاقد مع الشريف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد شريف رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أخر مستجدات مفاوضات برشلونة مع إنتر لضم لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الإسماعيلي السابق يكشف مفاجأة مدوية عن كواليس تعاقد الأهلي مع "عبد الفضيل"

منذ ساعتين

جوارديولا يتجه إلى مدريد لحسم صفقة مميزة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ ساعة

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ يوم

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي الأهلي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:14 ص

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

11:34 ص

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

11:01 ص

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

09:00 ص

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟