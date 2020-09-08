الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

كشفت تقارير صحفية عن مصير محمد شريف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى فريق إنبي حتى نهاية الموسم.





وكان محمد شريف قد انضم إلى الأهلى عام 2018، قادما من صفوف وادى دجلة، فى عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم.





وذكرت التقارير أن اللاعب وافق على تمديد عقده إلى عامين إضافيين للأهلي، في ظل سريان عقده لمدة موسمين مقبلين مع القلعة الحمراء، حيث تسعى إدارة الأهلي إلى تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعد تقديمه آداء مميز مع فريق إنبي، حيث يتصدر قائمة هدافي الفريق البترولي في الموسم الحالي.





ويدرس رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية، حيث استقر على استغلال محمد الشريف في مركز رأس الحربة ليعوض غياب رمضان صبحي، بعدما انتقل إلى نادي بيراميدز.





يذكر أن إدارة نادي بيراميدز كانت دخلت في مفاوضات للتعاقد مع الشريف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.











