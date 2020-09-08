طقس اليوم| انخفاض طفيف بالحرارة.. والعظمى 34 بالقاهرة (فيديو)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف في درجات، وأن يكون الطقس مائل رطبًا على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع توقعات بفرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق بالوجه البحري ليلًا، وأن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25
دمياط العظمى 30 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23
السويس العظمى 35 والصغرى 24
العريش العظمى 33 والصغرى 22
طابا العظمى 37 والصغرى 25
سانت كاترين العظمى 36 والصغرى 23 
شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31
الغردقة العظمى 40 والصغرى 30
الفيوم العظمى 37 والصغرى 24
بني سويف العظمى 37 والصغرى 24
المنيا العظمى 38 والصغرى 24
أسيوط العظمى 39 والصغرى 23

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط احيانًا على السواحل الغربية.

طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الثلاثاء ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس لطيف على شمال الصعيد.

طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

أمطار متوسطة "30% تقريبًا" على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون رعدية أحيانًا.

أمطار متوسطة "20% تقريبًا" على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

نشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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