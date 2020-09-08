إقبال ضعيف على التصويت في الساعات الأولى لإعادة الشيوخ ببني سويف

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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شهدت لجان الإقتراع لجولة الإعادة على المقعد "الفردي" فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بدائرة محافظة بني سويف، إقبًالا ضعيفًا في الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت، وسط اجراءات وتدابير إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتجرى جولة الإعادة على "مقعد فردي" بين كل من: نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين بالمحافظة، أبن قرية الزيتون بمركز ناصر، مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد سليمان سرور، ووكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، أبن قرية بهبشين بمركز ناصر، المرشح المستقل.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أنه قد تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة والخاصة بالجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ فى الإعادة على المقعد الفردى، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 8و9 سبتمبر الحالي، مشيرًا إلى توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة.

وأكدت المحافظ، في بيان له، أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ "مليون و875 ألف و726مواطنًا" ممن لهم حق الاقتراع في 481 مركز إنتخابي يضم 532 لجنة انتخابية فرعية، بواقع 52 مركزًا انتخابيا يضم 53 لجنة فرعية ببندر بني سويف، و52 مركزا انتخابيا يضم 58 لجنة بمركز بني سويف، ومركز انتخابي واحد يضم لجنتين بشرق النيل ببني سويف، و30 مركزًا انتخابيا يضم 56 لجنة بناصر، و61 مركزًا إنتخابيًا يضم 61 لجنة بسمسطا، و52 مركزًا انتخابيًا يضم 58 لجنة باهناسيا، و68 مركزًا انتخابيًا يضم 72 لجنة في ببا، و100 مركزًا انتخابيًا يضم 100 لجنة بالفشن، و65 مركز انتخابي يضم 72 لجنة بالواسطى.

الجولة الأولى

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت نتيجة الجولة الأولى للانتخابات مجلس الشيوخ بمقاعد الفردى، والتي أسفرت عن مقعدين "فردي" فاز بهما: أحمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل، مرشحا حزب مستقبل وطن، كما فاز بالمقاعد الثلاث المخصصة للمحافظة بقائمة الصعيد، كل من: احمد أبوهشمية، رجل الأعمال المعروف، ونادر يوسف نسيم، رئيس مجلس إدارة معهد العلوم الإدارية، ود.حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف.

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