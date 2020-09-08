استعلم الآن فاتورة التليفون الأرضي | رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي سبتمبر 2020 المصرية للاتصالات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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استعلم الآن فاتورة التليفون الأرضي | رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي سبتمبر 2020 المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي التي يتابع نزولها الكثير من العملاء المشتركين في المصرية للاتصالات، حان الوقت للتعرف على قيمة فاتورة التليفون الارضي شهر سبتمبر الجاري 2020 وهذا قبل انقطاع الخط على التليفون وتحويله استقبال فقط وهذا ما يجعل المشترك بالضرر ولذلك لا يرغب في الوصول لتلك المرحلة ويبحث دائماً مع بداية انطلاق كل شهر عن فاتورة التليفون الأرضي والموعد الرسمي لسداد المبلغ المستحق لاستهلاك فترة ثلاثة أشهر، فاتورة التليفون الأرضى يتم رفعها على الموقع قبل موعد السداد ويتم عرض المبلغ المطلوب وأخر موعد للسداد وتوفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسهولة السداد سوف نعرضها عليكم في الفقرات التالية بالاضافة لرابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ترقبو معنا.

فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2020
- للتعرف على فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر الجاري 2020 عليكم بزيارة الموقع الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط الشركة المصرية للاتصالات we (اضغط هنا).

- إدخال كود الخاص بالمحافظة.

- إدراج رقم التليفون الأرضي المكون من سبع ارقام في الخانة المخصصة.

- الضغط أخيراً على كلمة إظهار الفواتير.

طرق سداد فاتورة الأرضي
هناك مجموعة من الطرق التي خصصتها الشركة للمشتركين من أجل تسهيل عملية دفع الفاتورة ومنها الدفع بشكل إلكتروني والدفع من خلال ماكينات مصاري و فوري والدفع من خلال فروع المصرية التي أصبحت متوفرة بكثرة في مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية، يرجى العلم لمتابعة الفاتورة والحساب عليكم تسجيل التطبيق على الهاتف المحمول و حالة إقتراب موعد الدفع تقوم الشركة بمراسلة المشترك برسالة نصية بموعد السداد.

بدأ العد التنازلي على موعد دفع وسداد فاتورة الخط الأرضي لشهر سبتمبر 2020 ويمكن لكم اختيار طريقة الدفع الأسهل بالنسبة لكم ولكن قبل يوم 15/8/2020.

استعلم الآن فاتورة التليفون الأرضي | رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي سبتمبر 2020 المصرية للاتصالات

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