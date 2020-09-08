ماس كهربائى بسبب حريق محدود بجامعة الفيوم

Advertisements

صرح الدكتور احمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه فى تمام الساعة الثانية والنصف صباحا ليوم الثلاثاء شاهد أفراد الأمن الجامعي بمبنى القبة دخان يخرج من أحد الحجرات بالدور الثانى بالمبنى وعلى الفور تم ابلاغ كافة الجهات المعنية سواء الأمنية والحماية المدنية وشركة الغاز والاسعاف والتى حضرت مشكورة على الفور وتم التعامل مع مصدر الدخان والذى اتضح أنه من مكتب سكرتارية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتم بسرعة السيطرة على الموقف والذى اتضح أنه بسبب ماس كهربائى بالغرفة.



هذا وقد صرح الدكتور أحمد جابر شديد، بأنه لم تحدث والحمد لله أية إصابات، كما أن الخسائر تتمثل فى مكتب خشبى وكرسى وجهاز تكييف، وقد تم إحالة الموضوع كاملا إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية لتحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

