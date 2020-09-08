إنطلاق فعاليات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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انطلقت منذ قليل جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في محافظة قنا، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاعادة على المقاعد الفردية من الانتخابات، والتي تستمر اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ويشهد محيط لجان الانتخابات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، وذلك لتأمين سير العملية الانتخابية والناخبين.

وقامت الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة.

ولقد صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا انه تم الانتهاء من تجهيز عدد 348 مركز انتخابي يضم ٤٦٨ لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة استعدادا لمرحلة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وأوضح الداودى ان محافظة قنا لديها ٢ مليون و٢٦ ألف و٩٩٤ مواطن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لافتا الى ان رؤساء المدن والقرى قاموا بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الكهرباء والمياه والتهوية وتجهيز دورات المياه ورفع كافة الاشغالات مع توفير عدد كافي من مقاعد الانتظار والكراسي المتحركة وذلك للحد من التزاحم واحتواء المواطنين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تيسير عملية التصويت عليهم.

وأكد محافظ قنا أنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وأوضح المحافظ أنه تم توفير استراحات للمواطنين وكبار السن وكذا توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة في كل لجنة، كما تم التأكد من توافر مصادر الكهرباء والتهوية ونظافة الحمامات وتنفيذ اعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها ٤٦٨ لجنة، مشيرا إلى انه تم اختيار اللجان بالأدوار الأرضية أو الأول العلوى تخفيفا على كبار السن، مضيفا أنه تم التنسيق مع الحماية المدنية وفرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة مطافي وسيارة إسعاف بالقرب من المقرات الانتخابية.

وذكر محافظ قنا أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني علي كل من له حق التصويت، داعيا المواطنين بجميع فئاتهم وأطيافهم إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة وممارسة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.

الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

وأكد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم تكليف عدد من الفرق المدربة لتطهير اللجان يوميا قبل وبعد التصويت بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الشباب والفتيات المتطوعين لتنظيم دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر ودون تزاحم أمام اللجان.

الجدير بالذكر، أن محافظة قنا انتهت أيضا من ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال أي شكاوى بشأنها والتعامل معها بشكل فوري.

إنطلاق فعاليات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا
إنطلاق فعاليات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا
إنطلاق فعاليات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا
إنطلاق فعاليات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا
إنطلاق فعاليات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا
إنطلاق فعاليات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا
إنطلاق فعاليات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا
إنطلاق فعاليات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا

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