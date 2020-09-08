بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة القاهرة الإثنين المقبل بمستشفى الطلبة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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رئيس الجامعة يوجه بتيسير الإجراءات وتوفير جميع وسائل الراحة وحفظ سلامة الطلاب والالتزام بالإجراءات الإحترازية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء تفعيل الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 20212020 اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل 14 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 24 أكتوبر وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد مبلغ 20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري للطلاب (انتظام أو انتساب)، ومبلغ 150 جنيهًا (لطلاب الساعات المعتمدة)، ومبلغ 300 جنيه (للطلاب المقبولين بكلية التمريض).

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا للطالبات، ومن الساعة 11:30 ظهرًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا للطلبة.

وأوضح الدكتور الخشت، استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لعمل الكشف الطبي، لافتًا إلى أنه تم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية، ومنع تواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل أو خارج المستشفى.

ووجه الدكتور الخشت، بتيسير جميع الإجراءات وتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة للطلاب الجدد، مع التشديد على الإلتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، متابعًا أنه سيتم إنشاء ملف صحي لكل طالب من الطلاب الجدد يصاحبه طوال دراسته في الجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

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