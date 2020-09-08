"الشباب المصري" يتابع عملية الانتخابات بجولة الإعادة في بورسعيد



ويستمر التصويت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء في ظل إجراءات صحية احترازية شديدة منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.



ودعا مجلس الشباب المصري ببورسعيد عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، والنزول بكثافة يومي الاقتراع المحددين في الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكافة الإجــراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا.



وأشار "محمد سيف" مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري ان المشاركة في الانتخابات حق للمواطنين وأدعوهم لممارسة حقهم واختيار أعضاء مجلس الشيوخ، والمشاركة ترسخ قواعد الديمقراطية وتمنح الحيوية للعملية السياسية، والضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية هي المشاركة الشعبية الواسعة".



وأضاف"سيف" أن انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية لا تقل أهمية عن الجولة الأولى وهي تعد بمثابة تصفية بين الأفضل والأكفأ بما يتعلق بالقيام بمهام ووظائف هذا المجلس التي أسندها له الدستور والقانون.



وفى سياق متصل، أكدت " إيمان الزغبى " عضو هيئة مكتب الشباب المصرى إن المرأة المصرية في مقدمة كل الأحداث التي مرت بها مصر تدافع عن وطنها وتقود مسيرته، فالمرأة المصرية وجهت لنا جميعا رسائل إيجابية عن المشاركة والمثابرة، لذلك أثق أن المرأة المصرية ستتصدر مشهد الناخبين بل ستشجع الأسرة المصرية على المشاركة، فالمرأة المصرية هي عمود الخيمة للأسرة والوطن ولن تتأخر عن أي واجب وطني.



يذكر أن غرفة العمليات التي دشنها مجلس الشباب المصرى ببورسعيد لمتابعة العملية الانتخابية تأتي ضمن خطة للتيسير على المواطنين أثناء عملية التصويت، والنهوض بالمشروع الوطنى للدولة المصرية والوقوف خلف الوطن في ظل التحديات الراهنة التي تواجه داخليا وخارجيا.



كانت قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تطبيق إلاجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.



وتابعت الاجهزة التنفيذية، انتظام سير العملية الانتخابية لتذليل اى معوقات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية والالتزام بعلامات التباعد بين الناخبين أثناء الإدلاء بالأصوات.



تعد بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخب، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقر انتخابي ولجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بقسم الشرق 40 ألف و611 ناخب موزعين على 7 مراكز انتخابية تضم 7 مقار ولجان فرعية، وقسم العرب 55 ألف و81 ناخب موزعين على 11 مركز انتخابي يضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم المناخ 75 ألف و888 ناخب موزعين على 20 مركز انتخابي تضم 20 مقر ولجنة فرعية، وقسم الضواحي 86 ألف و31 ناخب موزعين على 16 مركز انتخابي تضم 16 مقر ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد أول 60 ألف و822 ناخب موزعين على 11 مركز انتخابي تضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد ثاني 5 آلاف و625 ناخب موزعين على مركز انتخابي واحد يضم مقر ولجنة فرعية واحدة.



بينما يبلغ عدد الناخبين بقسم الزهور 157 ألف و449 ناخب موزعين على 22 مركز انتخابي تضم 32 مقر ولجنة فرعية، وقسم جنوب أول 17 ألف و471 ناخب موزعين على 4 مراكز انتخابية تضم 4 مقار ولجان فرعية، وقسم جنوب ثاني 15 ألف و941 ناخب موزعين 6 مراكز انتخابية تضم 6 مقار ولجان فرعية.



هذا وقد فاز عادل اللمعي، بالجولة الأولي ضمن مقعد القائمة الوطنية، وحصل الدكتور عاطف علم الدين، صاحب المركز الأول ضمن 8 مرشحين علي اكثر من 18 ألف صوت، بينما حصل احمد جوهر صاحب المركز الثاني علي 9900 صوت لتكون الإعادة بينهما.

انطلق صباح اليوم انتخابات الاعادة لمجلس الشيوخ فى يومها الأول وذلك بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة المخصصة لعملية الانتخاب.