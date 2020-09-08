مكتبات جامعة حلوان تفتح أبوابها للطلاب للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تقوم الإدارة العامة للمكتبات بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بفتح أبوابها وخدماتها من الإطلاع على جميع مقتنياتها فى شتى المجالات من خلال المكتبة المركزية ومكتبات الكليات، مشاركة منها فى مسابقة المشروع الوطني للقراءة الذى أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات بفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة.

حيث أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى أهمية القراءة بالنسبة للطلاب، وعلى أهمية اقتناء مكتبة شخصية داخل كل منزل فهى تساعد على تكوين شخصية متميزة، معتبرًا القراءة أفضل مخزون للطلاب خلال مسيرتهم العملية والاجتماعية.
ويعد هذا المشروع هو مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع المصري على القراءة وجعلها ممارسة يومية لديهم، ومن بين هذه الفئات طلاب الجامعات والدراسات العليا.
وتأتى فكرة المسابقة فى ضرورة أن يقرأ كل متسابق (30) كتابًا باللغة العربية ويلخصها في الموقع الالكتروني للمشروع، على أن تكون الكتب في (5) مجالات معرفية وتأتى المنافسة الخاصة بطلاب الجامعات تحت مُسمَّـى "المدونة الماسية"، وهى أحد أهم أبعاد المشـــروع الأربعة، وتختص بالتنافس بيـــن جميع طلاب جامعات مصر.

ويمكن للطلاب المشاركة في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع عن طريق ملء استمارة بيانات بشكل مجاني دون أي رسوم عبر الموقع التالي:

http:www.nationalreadingprogramme.com


هذا وتبدأ التصفيات الأولى في يناير 2021، وتنتهي جميع مراحل التصفيات نهاية شهر مارس 2021، ويُقام حفل خاص لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز، وتتمثل الجائزة الاولى الفوز بمليون جنيه، والفائز الثاني نصف مليون جنيه، والفائز الثالث ربع مليون جنيه، ومن الرابع حتى العاشر 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميداليات وشهادات تقدير، ورحلات ثقافية مدفوعة إلى أفضل مكتبات العالم تميزا.


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