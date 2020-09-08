الدوري الإيطالي يشهد صفقة ستغير صناعة كرة القدم في العالم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
وكالات
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إيطالية أن الدوري الإيطالي لكرة القدم على أعتاب صفقة تاريخية.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن ثلاث مجموعات قدمت عروضها النهائية إلى رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي وتنتظر القرار بشأن صفقة من شأنها تغيير وجه صناعة كرة القدم في البلاد.

وأضافت المصادر أن أندية الدرجة الأولى ستجتمع يوم الأربعاء للاطلاع على عروض شراء حصة في شركة قابضة تأسست حديثا ستتحكم في حقوق البث للبطولة في المواسم العشرة المقبلة.

وأكد أحد المصادر "هذا قرار تاريخي لكرة القدم الإيطالية. سيحتاج الأمر إلى وقت ومناقشات لاختيار مشتر نهائي لكننا نسير في الطريق الصحيح".

وقالت المصادر إن سي.في.سي كابيتال بارتنرز قدمت عرضا مشتركا مع أدفينت وشركة الاستثمارات فوندو ستراتيجيكو إيطاليانو المدعومة من الحكومة والتي قدرت عشرة بالمئة من أسهم الأعمال الإعلامية للبطولة بنحو 1.6 مليار يورو (1.89 مليار دولار).

وأوضحت المصادر أن سي.في.سي تواجه منافسة من اتحاد مستثمرين بقيادة باين كابيتال وأن العرضين مختلفين في الشكل وليس القيمة المالية.

وقال أحد المصادر إن شركة الاستثمارات فورتريس الأمريكية قدمت عرضا مشتركا مع أباكس وثري هيلز كابيتال بارتنرز.

ورفض ممثلو الدوري الإيطالي وسي.في.سي وأدفينت وأباكس وثري هيلز طلبا من رويترز للتعليق فيما لم يتسن الحصول على تعليق من باين وفورتريس.

ومن أجل اتمام أي اتفاق يجب موافقة 14 من 20 فريقا في الدوري.

أخبار تهمك

تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض نجمه على الصفاقسي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 9 ساعات

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ ساعتين

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

منذ ساعة

ليون يحدد سعر بيع ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الإسماعيلي السابق يكشف مفاجأة مدوية عن كواليس تعاقد الأهلي مع "عبد الفضيل"

منذ نصف ساعة

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

09:30 ص

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

08:30 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

01:59 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟