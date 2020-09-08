دي يونج: منتخب إيطاليا تفوق علينا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
دي يونج
دي يونج
وكالات
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كشف فرينكي دي يونج نجم منتخب هولندا عن تفوق واضح لمنتخب إيطاليا في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين في دوري الأمم الأوروبية.

وقال لاعب وسط برشلونة الإسباني في تصريحات للتلفزيون الهولندي عقب اللقاء: "إيطاليا ضغطت علينا منذ الدقيقة الأولى، وقسمت خطوطنا. عندما كنا نمتلك الكرة، كانت الخطوط بعيدة تماما، وكان من الصعب اللعب بهذه الطريقة. حاولنا ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد".

وأقر دي يونج بالإمكانيات الفنية للاعبي "الآتزوري"، ولكنه أضاف بأن هذا الأمر "لم يكن ليعني أي شيء، أو يؤثر في إمكاناتنا وطريقة لعبنا".

وأضاف "يجب علينا تقديم ما هو أفضل في مبارياتنا خارج ملعبنا، وعلينا أن نتكلم فيما بيننا".

وتصدرت إيطاليا المجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد 4 نقاط، فيما تأتي هولندا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وهو أيضا نفس رصيد بولندا، التي فازت خارج قواعدها على البوسنة والهرسك (1-2).

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