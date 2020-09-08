رابطة الدوري الإنجليزي تعلن تقديم طعن لتبرئة ديربي كاونتي من انتهاك اللوائح

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أنها ستقوم بالطعن على قرار لجنة انضباط مستقلة بتبرئة ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية من انتهاك لوائح تقييم القيمة المالية للاعبين.





واتهمت الرابطة ديربي بانتهاك لوائح الربح والاستدامة بالإضافة إلى اللوائح التي تحكم تقييم القيمة المالية للاعبين.





ورفضت اللجنة الاتهامين الشهر الماضي لكنها وجدت أن صياغة وثيقة استهلاك الدين كان يمكن أن تكون أوضح في قوائم ديربي المالية.





وقالت الرابطة في بيان "إدارة رابطة الدوري الإنجليزي قررت الطعن على نتيجة تقرير لجنة الانضباط المستقلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى ديربي كاونتي".





وأضافت "الطعن محدد على التهمة الثانية فقط الخاصة بسياسة النادي فيما يتعلق باستهلاك الأصول غير الملموسة".



