رئيس الإسماعيلي السابق يكشف مفاجأة مدوية عن كواليس تعاقد الأهلي مع "عبد الفضيل"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
شريف عبد الفضيل
شريف عبد الفضيل
الفجر الرياضي
Advertisements

أكد نصر أبو الحسن، رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق، أن رحيل شريف عبد الفضيل عن الدراويش جاء بناء على رغبة  الجهاز الفني.

وقال نصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "شريف عبد الفضيل كان قلب دفاع الدراويش، قبل ان يعلن الجهاز الفني عدم الاحتياج له.

وأفصح: "رفض الجهاز استمرار شريف جاء لأنه كان قصير القامة ولا يلعب برأسه، ولذلك تعاقدنا مع داريو وانتقل شريف للأهلي، وايضا تعاقدنا مع احمد صديق وعصام الحضري واحمد علي".

وكشف: "الزمالك طلب محمد فضل بشكل رسمي ولكن العرض كان غير جيد وانتقل للاهلي بعد ذلك".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شريف عبد الفضيل رئيس الاسماعيلي السابق الاهلي الاسماعيلي

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعرض نجمه على الصفاقسي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ يوم

رئيس الإسماعيلي السابق يكشف مفاجأة مدوية عن كواليس تعاقد الأهلي مع "عبد الفضيل"

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

ليون يحدد سعر بيع ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

09:30 ص

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

08:30 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

01:59 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟