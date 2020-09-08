وزير النقل: تشغيل برج المراغة لإشارات السكة الحديد والمنطقة الأتوماتيكية

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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج إشارات المراغة والمنطقة الأتوماتيكية بين برجي المراغة وجزيرة شندويل بطول ١٢ كم بمحافظة سوهاج فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به.



واوضح ان تشغيل برج إشارات المراغة يأتي ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد اسيوط نجع حمادي بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.



واشار الوزير أن المشروع يتكون من (17 برج رئيسي و3 برج ثانوي و٦٤ مزلقان ) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٤٢.٢ %حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد ١٧ برج علي التوازي بمراحل متفاوته لافتا الى أن برج إشارات المراغة بسوهاج يتحكم في عدد ٤٣ سيمافور ضوئي وعدد ٣ مزلقانات تعمل أتوماتيكيا وعدد ٢٥ موتور تحويلة.



مؤكدا على أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط اسيوط نجع حمادي يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكىالكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.



لافتا الى أن خطة وزارة النقل تهدف الي تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول اجمالي يصل الى حوالي 1800 كم بتكلفة اجمالية تصل الى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية