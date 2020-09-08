"رزالة كده وغلاسة".. عمرو أديب يحذر من الأيام المقبلة (فيديو)

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حذر الإعلامي عمرو أديب، من الأيام المقبلة، قائلا: "في رزالة كده الأيام الجاية، وغلاسة.. إن شاء الله نكون مصحصحين وواخدين بالنا".



وثمن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، زيارة وزير الداخلية لقسمي شرطة العجوزة والتجمع، مشيرا إلى أنها كانت جولة مفاجئة، وتحدث خلالها مع المواطنين.



وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تحسن كبير في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، هناك تطور كبير، مضيفا: "عندنا مناسبات رسمية، وفي الأيام الجاية ممكن يكون في مناسبات غير رسمية".



وفي سياق آخر، قام اااامساعد الوزير لقطاع التدريب بتكريم الجهات الشرطية الفائزة بالمراكز الأولى فى أعمال تقييم النشاط التدريبى المحلى بمديريات الأمن والإدارات للعام التدريبى (2019– 2020)، وذلك خلال الإحتفال بيوم التدريب، حضر الإحتفال اللواء مدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من القيادات الأمنية.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، ومستوى حضارى قائم على الموائمة بين التطبيق الحاسم للقانون، ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطنين فى جهازهم الشرطى.



جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بالإهتمام بتطوير وتدريب العنصر البشرى كونه من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة وذلك لتحقيق المزيد من النجاحات الأمنية، من خلال إعداد كوادر شرطية مدربة ومؤهلة علميًا وفنيًا، وتحقيق الكفاءة الميدانية، والإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف.



وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.







فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.



و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

