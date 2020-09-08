الهند تسجل 75 ألف إصابة و1000 حالة وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 75 الف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19 وأكثر من ألف حالة وفاة.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، سجلت وزارة الصحة الهندية، 75,809 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4,280,423 إصابة.

 

كما سجلت تسجيل 1,133 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، هي أعلى عدد وفيات في يوم واحد بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة.

 

وقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 72,775 وفاة.

 

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