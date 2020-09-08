سام نيل ينشر اول صورة له من موقع تصوير "عالم الديناصورات"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
قام النجم الكبير سام نيل بنشر اول صورة له من موقع تصوير فيلم عالم الديناصورات، وكان الى جانبه النجم جيف جولدبلوم.


ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي تجمع النجمين الأصليين للسلسلة الشهيرة التي بدأ طرحها في فترة التسعينيات من اخراج ستيفن سبيلبرج.


ويعود للظهور أيضا بالسلسلة النجمة الكبيرة لورا ديرن التي سبق لها الظهور بها برفقة سام نيل وجيف جولدبلوم.

أخبار تهمك

الأهلي يعرض نجمه على الصفاقسي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ يوم

رئيس الإسماعيلي السابق يكشف مفاجأة مدوية عن كواليس تعاقد الأهلي مع "عبد الفضيل"

منذ أقل من نصف ساعة

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

منذ أقل من ساعة

تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

ليون يحدد سعر بيع ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

09:30 ص

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

08:30 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

01:59 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟