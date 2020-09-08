سام نيل ينشر اول صورة له من موقع تصوير "عالم الديناصورات"







ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي تجمع النجمين الأصليين للسلسلة الشهيرة التي بدأ طرحها في فترة التسعينيات من اخراج ستيفن سبيلبرج.







ويعود للظهور أيضا بالسلسلة النجمة الكبيرة لورا ديرن التي سبق لها الظهور بها برفقة سام نيل وجيف جولدبلوم.



قام النجم الكبير سام نيل بنشر اول صورة له من موقع تصوير فيلم عالم الديناصورات، وكان الى جانبه النجم جيف جولدبلوم.