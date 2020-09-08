نقابة منتجو السينما بالهند يدافعون عن الصناعة في مواجهة جمهور سوشانت سينغ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

اثير في الاسابيع الماضية هجوما حادا على كافة العاملين بالصناعة السينما في الهند بسبب انتحار سوشانت سينغ راجبوت المأساوي.


ووفقا لموقع انديا توداي، فإن الاتهامات طالت صناع السينما بالهند بسبب بيئة العمل السامة التي تسببت في انتحار ممثل شاب مثل سوشانت.


وواجه اعضاء نقابة المنتجين هذا الأمر بحزم، معترفين بان المهنة تتضمن بعض العيوب ولكن يجب ان يتم مهاجمة كافة العاملين بها بهذا الشكل لكونها تمثل القوى الناعمة للهند.

أخبار تهمك

ليون يحدد سعر بيع ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعرض نجمه على الصفاقسي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ ساعتين

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي"

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الإسماعيلي السابق يكشف مفاجأة مدوية عن كواليس تعاقد الأهلي مع "عبد الفضيل"

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

منذ ساعة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

09:30 ص

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

08:30 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

01:59 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟