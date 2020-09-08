نقابة منتجو السينما بالهند يدافعون عن الصناعة في مواجهة جمهور سوشانت سينغ
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:37 ص
أحمد جمال أحمد
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اثير في الاسابيع الماضية هجوما حادا على كافة العاملين بالصناعة السينما في الهند بسبب انتحار سوشانت سينغ راجبوت المأساوي.
ووفقا لموقع انديا توداي، فإن الاتهامات طالت صناع السينما بالهند بسبب بيئة العمل السامة التي تسببت في انتحار ممثل شاب مثل سوشانت.
وواجه اعضاء نقابة المنتجين هذا الأمر بحزم، معترفين بان المهنة تتضمن بعض العيوب ولكن يجب ان يتم مهاجمة كافة العاملين بها بهذا الشكل لكونها تمثل القوى الناعمة للهند.