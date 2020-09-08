تشكيل الأهلي في الموسم الجديد بوجود فتحي ورمضان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي
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نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، في ضم رمضان صبحي جناح فريق هدرسفيلد الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته مع الأهلي نهاية الموسم الحالي.

وأعلن بيراميدز بشكل رسمي ضم رمضان صبحي، قادما من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بعقد يمتد إلى 5 مواسم.

ومنذ عدة أسابيع، كشف نادي بيراميدز عن التعاقد مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز كالتالي، في وجود الثنائي الجديد.

في حراسة المرمى، المهدي سليمان
وفي خط الدفاع، محمد حمدي، أيمن منصور، علي جبر، أحمد فتحي
وفي خط الوسط الدفاعي، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا
وفي خط الوسط الهجومي، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، ابراهيم حسن
وفي الهجوم: جون انطوي

جدير بالذكر أن رمضان صبحي أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل إلى بيراميدز، بعدما قطع الأحمر شوطا كبيرا مع ناديه الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائي.

كما قرر أحمد فتحي أن يخوض تجربة جديدة في بيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعد قضاء سنوات عديدة داخل جدران القلعة الحمراء، ورفض تجديد عقده.

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