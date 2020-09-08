شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
أمل الحلفاوي
Advertisements
يرى الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك مخطط من أجل هدم محمود عبد المنعم "كهربا"جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحا أن الدليل على ذلك هو ظهور فيديوهات قديمة خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب عودته للملاعب.

وأشار شوبير، إلى أن عقوبة الأهلي الموقعة على كهربا بمبلغ مليون جنيه، هو أمر كان لابد منه، بسبب ما ارتكبه من خطأ فادح.

وطالب شوبير إدارة الأهلي بالتريث قبل اتخاذ أي عقوبات جديدة، مشيرا إلى ضرورة اليقظة للمخطط الذي يتم ضد كهربا.

وأكد أنه لا يوجد أي تحقيق مع "كهربا"، ويرى أنه سوف يستمر غيابه عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الجولة 26، مشددا أنه لن يلعب إلا اذا سمحت ظروف الفريق بتواجده.

ونوه على أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قام بزيارة مؤمن زكريا منذ يومين، وتناقشوا في موضوع المستحقات الخاصة باللاعب، من أجل حسمه نهائيا وكيفية صرف قيمة عقده.

وعلى ضوء ذلك طالب شوبير إدارة الأهلي بمحاولة إنهاء كافة إجراءات صرف عقد مؤمن زكريا، في أقرب وقت ممكن.

وأشاد "شوبير" بما قام به محمود "جنش" حارس مرمى الزمالك، مؤكدا أنه شخص جميل وقام بحركة مساندة رائعة، خاصة بعدما تمنى شفاء مؤمن زكريا وعودته للملاعب والقيام بالتسجيل في شباكه.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شوبير رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ يوم

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي"

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتحرك لضم تياجو ألكانتارا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

ليون يحدد سعر بيع ديباي إلى برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ريال مدريد يضغط على مانشستر يونايتد لضم بيل

منذ حوالي 4 ساعات

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ 36 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعرض نجمه على الصفاقسي التونسي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

01:59 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

فايلر ينفجر في الأهلي

06:31 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟