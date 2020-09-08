468 لجنة فرعية تستقبل الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات "الشيوخ" بقنا

تنطلق جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اليوم الثلاثاء، في محافظة قنا، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الإعادة على المقاعد الفردية من الانتخابات، والتي تستمر اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.





ورفعت الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة.



