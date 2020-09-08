موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بعد ظهورها بملابس البحر!





طالت الفنانة الكويتية ​هيا الشعيبي​ موجة سخرية عارمة بعد نشرها صوراً تظهرها بلباس بحر مؤلف من (تيشرت) باللون الكحلي، وقد ربطت فوقه شالاً ملوناً، كما ارتدت قبعة بحر باللونين الفوشيا والبرتقالي، فتداول رواد مواقع التواصل الصور وجاءت أغلب التعليقات سلبية.





ومن بين مئات التعليقات على الصورة التي نشرتها إحدى الصفحات المتخصصة بملاحقة المشاهير عبر مواقع التواصل تعليق لإحدى الفتيات شبهت فيه هيا الشعيبي بالسيدة العجوز الغامضة في سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة ​توم وجيري​ والتي تعرف بـ (​مامي تو شوز​).



