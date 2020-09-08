موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بعد ظهورها بملابس البحر!

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

طالت الفنانة الكويتية ​هيا الشعيبي​ موجة سخرية عارمة بعد نشرها صوراً تظهرها بلباس بحر مؤلف من (تيشرت) باللون الكحلي، وقد ربطت فوقه شالاً ملوناً، كما ارتدت قبعة بحر باللونين الفوشيا والبرتقالي، فتداول رواد مواقع التواصل الصور وجاءت أغلب التعليقات سلبية.

ومن بين مئات التعليقات على الصورة التي نشرتها إحدى الصفحات المتخصصة بملاحقة المشاهير عبر مواقع التواصل تعليق لإحدى الفتيات شبهت فيه هيا الشعيبي بالسيدة العجوز الغامضة في سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة ​توم وجيري​ والتي تعرف بـ (​مامي تو شوز​).

وقالت :"هذه المرأة التي تلحق توم وجيري عندما يقدمان على فعل مصيبة"، وهو ما أثار إعجاب متداولي الصورة، مؤكدين أنه أقرب تشبيه لها، ومن التعليقات "قصدك ههههه هذي الخدامه السمراء الي بتوم جيري"، "سبحانه الله اول ما شفتها كلت كانها الي تطلع في توم وجيري".

أخبار تهمك

ليون يحدد سعر بيع ديباي إلى برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يتحرك لضم تياجو ألكانتارا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي"

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

فايلر ينفجر في الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض نجمه على الصفاقسي التونسي

منذ أقل من ساعتين

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:59 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

فايلر ينفجر في الأهلي

06:31 ص

الحضري يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

08:30 ص

ليون يحدد سعر بيع ديباي إلى برشلونة

06:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟