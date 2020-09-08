طقس اليوم| أمطار متوسطة على هذه المناطق.. ودرجة الحرارة تصل لـ45

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:



طقس الثلاثاء نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.



طقس الثلاثاء ليلًا:

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس لطيف على شمال الصعيد.

طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

أمطار متوسطة "30% تقريبًا" على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانًا.

أمطار متوسطة "20% تقريبًا" على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

نشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على أنحاء الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24والعظمى 33

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 30 والعظمى 39

درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة في قنا الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 30 والعظمى 45

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 31 والعظمى 45

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 31 والعظمى 44

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37