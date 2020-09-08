الشرطة الإسبانية تكتشف لوحة مفقودة للفنان الشهير جوان ميرو في مزاد لندن

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:24 ص
بوابة الفجر
وكالات
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اكتشفت الشرطة الإسبانية في مزاد علني بلندن لوحة فنية مفقودة تابعة للفنان الإسباني السريالي، جوان ميرو ( 1893 – 1983) وأعادتها لصاحبها.

يذكر أن مواطنا إسبانيا من هواة الفن التشكيلي باع اللوحة للفنان الإسباني الكاتالوني، جوان ميرو، والتي تعود إلى سلسلة اللوحات المسماة بـ "هاودي" لأحد أهالي لندن وأرسلها له عن طريق شركة نقل. لكنها لم تصل للمرسل إليه.

واستوضح رجال الشرطة أن موظفي شركة النقل أوصلوا اللوحة إلى عنوان خاطئ.

وقال شخص تلقاها بالعنوان الخاطئ إنه أعادها إلى إسبانيا. ثم اكتشفت مطروحة في أحد المزادات العلنية  بلندن حيث تم تقييمها بـ 10 آلاف يورو.

وطلبت شرطة لندن إلغاء صفقة بيع اللوحة وأعادتها  إلى مالكها الأول في إسبانيا.


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