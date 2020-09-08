بـ"رشاشات وآر بي جي".. اشتباكات مسلحة في لبنان
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
الفجر
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كشف بيان جديد صادر عن الجيش اللبناني، تفاصيل الاشتباكات المسلحة التي وقعت في لبنان خلال الساعات الماضية.
وقال الجيش في بيانه: "بتاريخه وقع إشكال مسلح في منطقة طريق الجديدة بين مجموعة من الشبان استخدمت خلاله أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين تمّ نقلهما إلى المستشفى".
وأضاف الجيش في البيان: "وعلى الفور اتخذت وحدات الجيش اجراءات وتدابير أمنية لضبط الوضع وتوقيف المتسببين بالإشكال ومطلقي النار".
وقال الجيش في بيانه: "بتاريخه وقع إشكال مسلح في منطقة طريق الجديدة بين مجموعة من الشبان استخدمت خلاله أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين تمّ نقلهما إلى المستشفى".
وأضاف الجيش في البيان: "وعلى الفور اتخذت وحدات الجيش اجراءات وتدابير أمنية لضبط الوضع وتوقيف المتسببين بالإشكال ومطلقي النار".
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