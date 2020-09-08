موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يستعد نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة سموحة يوم الخميس 10 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحقق المارد الأبيض فوزًا صعبًا في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الأهلي متصدر الترتيب، وسوف يخصم من القلعة البيضاء 3 نقاط في نهاية الدوري بعد انسحابه من مباراة القمة في الدور الأول.

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