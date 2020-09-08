رئيس الإسماعيلي السابق يؤكد أهمية وجود حمص داخل النادي في هذا الوقت

يرى نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي السابق أن وجود كل من حمص وأحمد العجوز داخل النادي حاليا له أهمية كبيرة في الازمات.





وأكد نصر أبو الحسن، على وجود أزمات فنية وادارية ومعنوية حاليا داخل قلعة الدراويش.





وقال نصر في تصريحات لبرنامج الماتش منذ قليل: ""هناك أزمات إدارية وفنية ومعنوية كبيرة داخل الإسماعيلي في الوقت الحالي".









واضاف: "وجود حمص وأحمد العجوز في هذا الوقت داخب الإسماعيلي مهم للغاية في ذلك التوقيت، لأنهم قادرين على احتواء تلك الأزمات".





وشدد: "الاتحاد أول مرة يكسبنا في الإسماعيلية منذ 20 عاماً، لكن النتائج السلبية كانت طبيعية لتعاقب الأجهزة الفنية، كل مدرب يرى اللاعب بطريقة معينة".





وأختتم نصر أبو الحسن حديثه قائلا: "14 جهاز تدريبي في 8 مواسم للاسماعيلي، "مينفعش أجيب مدرب أجنبي عشان منافسش على المراكز المتقدمة".



