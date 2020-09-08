اشتباه في مقتل نجم بوليوود سوشانت انت سينج راجبوت

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مازال الحديث مستمر في قضية انتحار الفنان الهندي سوشانت انت سينج راجبوت، الذي تم العثور عليه منتحرًا منذ 3 اشهور الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الهند، وتسبب في حزن الملاين.



والغريب في وفاة سو شانت انت سينج راجبوت، هو أن تم العثور على جثته بعد أيام من مقتل مديرته السابقة ديشا ساليان، ووفاة صديق الأخيرة «ستيف بينتو» قبل يومين، في ظروف غامضة، مما جعل البعض يفكر بأن وفاته لم يكن انتحار وأن ذلك تم تدبيره.



وكان تم العثور على سوشانت سينج راجبوت، مشنوقا في منزله في مدينة باندرا، وكانت كشفت بعض التحقيقات الأولية عدم وجود سبب واضح حول انتحار الممثل الشهير.