مبابي ينضم إلى قائمة المصابين بكورونا في باريس سان جيرمان

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الاثنين، أن كيليان مبابي لاعب منتخب "الديوك" أصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية غدا الثلاثاء.