مبابي ينضم إلى قائمة المصابين بكورونا في باريس سان جيرمان
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:41 ص
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الاثنين، أن كيليان مبابي لاعب منتخب "الديوك" أصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية غدا الثلاثاء.
وأضاف الاتحاد الفرنسي في بيانه: "بالنظر إلى نتيجة الكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) جاءت عينة مبابي إيجابية وتم استبعاده من التشكيلة بعد وصول النتائج بعد التدريبات وعاد إلى منزله في المساء".
وبات مبابي اللاعب السابع الذي يتعرض للإصابة بفيروس كورونا في صفوف باريس سان جيرمان مؤخرا، حيث تم الكشف في وقت سابق عن إصابة البرازيليين نيمار وماركينيوس، والأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وماورو إيكاردي، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
ونشر الموقع الرسمي للمنتخب الفرنسي منذ ساعتين فيديو يظهر مبابي مع زملائه في تدريبات منتخب "الديوك".