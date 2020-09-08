الأهلي يعرض نجمه على الصفاقسي التونسي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:04 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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قالت تقارير صحفية، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عرضت على الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق، للانتقال إلى النادي الرياضي الصفاقسي التونسي.

وأكدت التقارير، أن لجنة التخطيط تسعى لتسويق اللاعب لعدة دوريات عربية، وذلك في ظل عدم قناعة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بمردوده الفني.

وسبق وأن ارتبط جيرالدو بالانتقال للصفاقسي في شهر يناير الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم، بسبب عدم قناعة الاعب بالراتب المعروض من قبل إدارة النادي التونسي، وهو أقل مما يتقاضاه مع الأهلي.

يذكر أن جيرالدو انتقل لصفوف الأهلي في يناير من عام 2019، في صفقة كلفت خزينة النادي الأهلي مبلغ مليون دولار، قادماً من نادي أول أغسطس الأنجولي.

وحقق الأهلي فوزاً جديداً على مضيفه حرس الحدود بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي أقيمت بملعب المكس بالأسكندرية، في الجولة 25 من الدوري المصري.



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