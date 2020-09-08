مانشستر سيتي يقترب من "الصخرة"

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع مدافع من أجل تدعيم الخط الدفاعي للسيتي.





وتابعت الصحيفة، أن الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي، كان هو الشخص المرشح لتدعيم دفاع السيتيزن.





وأشارت الصحيفة، أن مغالاة نابولي في قيمة انتقال كوليبالي جعلت إدارة مانشستر سيتي تتجه لحسم مدافع من الدوري الإسباني.





وحدد مانشستر سيتي اسمين من الليجا وهم دييجو كارلوس مدافع إشبيلية، وخوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد، لاختيار أحدهما في قلب دفاع الفريق خلال الموسم المقبل.



