فايلر ينفجر في الأهلي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تجتاح حالة من عدم الرضا داخل القلعة الحمراء، خاصة من جانب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، بسبب الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم.

وأبدى السويسري انزعاجه من ظاهرة تكرار الإصابات في الأهلي، وعدم وضوح موقف عدد من اللاعبين المصابين من العودة للملاعب.

وأوضح فايلر أنه غير راض عن وضع كريم نيدفيد، ومحمد محمود والذي كان الأهلي كشف عن موعد عودتهما للملاعب أكثر من مرة، ولكنه لا زال يشتكي من الآلام في ركبته، بالإضافة لموقف سعد سمير وتأخر عودته.

وينتظر فايلر تقرير من من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للوقوف على تطورات علاج وتأهيل مُصابى الفريق حيث يعانى أكثر من لاعب فى الفريق من إصابات مختلفة.

وذلك فى إطار التجهيز لمباريات الدورى ومواجهة الوداد البيضاوي المغربي بدورى أبطال إفريقيا.

ورفع فايلر طلبا لمجلس إدارة الأهلي، من أجل التعاقد مع مدافع إنبي الشاب أسامة جلال لدعم مركز قلب الدفاع بعد إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي.


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