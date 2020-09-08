الزمالك يدرس عرض مغربي لرحيل أحداد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى نادي شباب المحمدية المغربى، رغبته في الحصول على حميد احداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار لصفوف الرجاء.

وتقدم شباب المحمدية، بعرض رسمي إلى نادي الزمالك، خلال الساعات الأخيرة، لضمه نهاية الموسم الحالي.

ويتجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، للموافقة على العرض، بعد الرجوع للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، خاصة في ظل تكدس قائمة الأجانب بالفريق.

ويدرس مجلس إدارة الزمالك العرض من الناحية المادية، قبل الإعلان عن الموقف النهائي للابيض من العرض.

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