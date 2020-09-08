إنبي يحدد شروطه لبيع أسامة جلال إلى الأهلي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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لا يزال يرغب النادي الأهلي، في التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحاول لجنة التخطيط بالأهلى الضغط على إنبى لتقليل القيمة المالية المطلوبة للموافقة على انتقال اللاعب للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مسؤولي إنبي في الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن أسامة جلال، بينما طلب الأهلى دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.

وترغب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، في حسم الصفقة بعدما رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بضم اللاعب وأبدى إعجابه بقدراته الفنية والبدنية.

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