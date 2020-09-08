تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي"

يرغب مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويرغب الأهلي في ضم البلايلي لتعويض رحيل رمضان صبحي، والذي انتقل لصفوف بيراميدز رسميًا.





ويستعد البلايلي لفسخ عقده الحالي مع أهلي جدة السعودي، بعد إبداء رغبته في عدم الاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة.





وبحسب قناة "الهداف" الجزائرية، فإن الأهلى قدم عرض 2.5 مليون يورو على أهلى جدة السعودى، من أجل التعاقد مع يوسف البلايلى.





وبحسب موقع "الشبكة" الجزائرى، فإن البلايلى حسم وجهته المقبلة وهى اللعب فى النادى الأهلى، بعد المفاوضات التى تمت بين إدارة المارد الأحمر ووالده.



