تعرف على موعد أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي ليدز يونايتد الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه الريدز نظيره ليدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة البريميرليج على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة بين الفريقين فى على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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