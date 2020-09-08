مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
Advertisements
يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك بمباراة نارية أمام فريق سموحة، يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة ونصف بتوقيت السعودية، والعاشرة ونصف بتوقيت الإمارات، في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا ثمينا على طلائع الجيش بهدف نظيف، أحرزه يوسف أوباما عند الدقيقة 57، في الجولة الماضية من الدوري الممتاز، فيما سقط سموحة في فخ التعادل أمام فريق أسوان بثلاثة أهداف لمثلهم.

ويتواجد الزمالك في النركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي، فيما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وكانا المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي قد تعرضا للاصابة خلال مشاركتهم في آخر مباراة للفريق الأبيض، حيث تعرض الأول للإصابة في العضلة الضامة ويعاني من إجهاد عضلي بسيط وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي قبل المشاركة من جديد في التدريبات الجماعية للفريق، بينما أصيب ساسي بكدمة قوية في الظهر.

وسيفتقد الزمالك في مواجهة سموحة لخدمات الثنائي فرجاني ساسي، وأحمد عيد، بعدما حصلا على الإنذار الثالث في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك:-
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش
خط الوسط: يوسف أوباما، كابونجو كاسونجو،
أحمد سيد
خط الهجوم: طارق حامد، محمد أوناجم، مصطفى

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

منذ ساعة و 20 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على حرس الحدود

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي"

منذ أقل من ساعة

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:59 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:52 م

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

04:31 ص

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

03:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟