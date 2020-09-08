ميدو: صالح جمعة القطعة المفقودة في أداء الأهلي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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شدد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على أهمية تواجد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباريات الأحمر.

وأوضح أن عودة صالح ستساعد الأهلي بشكل كبير في إتمام عملية خلق الفرص بالشكل الأمثل.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى أن تشكيل 4-4-2 يحتاج لاعب حيوي في وسط الملعب مثل فرجاني ساسي أو صالح جمعة في كامل لياقته.

وانتقد ثنائية حمدي فتحي واليو ديانج، مشيرا أن تواجدهما في غياب مُهاجم متحرك يصعب كثير من عملية خلق الفرص.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد ليصبح على بعد 8 نقاط فقط من حصد لقب الدوري المصري هذا الموسم.



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