ميدو: غياب الجماهير أضعف الأهلي والزمالك أمام منافسيهم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو، عن أهمية تواجد جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال مبارياتهما أمام منافسيهم.

وأكد أن عدم وجود جماهير الأهلي والزمالك، أضر بالفريقين، ومنح بعض القوة لمنافسيهم، مشيرا إلى أن غياب الجماهير أزال أكثر من 30% من الضغوطات الواقعة على منافسي القطبين

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى أن الفرق المنافسة للأهلي والزمالك، أصبحت تواجهم دون خوف، وتباغت بالهجمات دون أي ضغوطات.

ونوه على أن الزمالك حقق انتصارا صعبا على الطلائع، وكذلك الأهلي في مباراته أمام الحرس، فاز بصعوبة بالغة، موضحا أن ذلك بسبب غياب الجماهير، حيث أنه أصبح مفيدا للغاية بالنسبة لمنافسي الأهلي والزمالك.

جدير بالذكر أن الأهلي كان حقق الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الإثنين.



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